PISA – Personale del distaccamento di Saline di Volterra sta intervento nel comune di Montescudaio Loc. Scornabecchi a seguito esondazione del fiume Cecina.

In via precauzionale in accordo con il Sindaco del comune presente sul posto una famiglia composta da 5 persone è stata evacuata.

La squadra sta monitorando il fiume insieme a personale della protezione civile.