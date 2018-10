Esplorare lo spazio alle Officine Garibaldi

PISA – Si terrà venerdì 19 ottobre (ore 17) alle Officine Garibaldi l’incontro Esplorare lo spazio. La bellezza dell’Universo e il significato della ricerca scientifica, organizzato dal Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa.

Un’occasione da non perdere per dialogare con tre figure di spicco nel campo scientifico, che hanno avuto un ruolo rilevante nel progresso della ricerca degli ultimi anni: l’astronauta Roberto Vittori, Generale dell’Aviazione Italiana, il fisico Piergiorgio Picozza, professore di Fisica Nucleare e Subnucleare all’Università Tor Vergata di Roma e il fisico Giovanni Losurdo, dell’Istituto Nazionale di Fisica nucleare.

L’astronauta Roberto Vittori ha partecipato alle missioni spaziali “Marco Polo” nel 2002, e “Eneide” nel 2005, collaborando con gli astronauti della Agenzia Spaziale Russa, e alla missione Shuttle “STS-134” nel 2011.

Piergiorgio Picozza ha svolto ricerche decisive sul nucleo atomico e guidato ricerche internazionali nello spazio collaborando alle missioni spaziali di Roberto Vittori.

Giovanni Losurdo ha guidato il famoso progetto di ricerca internazionale “Advanced Virgo” che ha rivelato le onde gravitazionali.

“Con il titolo “Esplorare lo spazio. La bellezza dell’Universo e il significato della ricerca scientifica” – spiegano gli organizzatori – abbiamo voluto invitare a riflettere sulla grandiosa visione che progressivamente si svela all’indagine della scienza e sulla domanda di senso che in noi sorge inevitabilmente di fronte a questi sempre nuovi orizzonti”.

L’incontro si pone in continuità con quelli che il Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa organizza ormai da più di venticinque anni.

L’appuntamento è per venerdì 19 ottobre alle 17 presso le Officine Garibaldi, in via Gioberti 39 a Pisa.