Estate 2018, l’intramontabile moda della bandana

PISA – Come ogni anno torna a riproporsi, un capo di abbigliamento che richiama alla mente decenni passati ma che continua a restare incredibilmente attuale. Spesso e volentieri anche grazie a personaggi famosi che la sfoggiano durante i mesi estivi.

È con il caldo che aumenta l’esigenza di tenere in ordine i propri capelli e per farlo si ricorre di sovente a fasce, foulard e bandane di vario genere. Strumenti di moda che possono essere declinati in tantissime forme andando a ricalcare una moda che è diventata piuttosto forte negli anni ’80. C’è chi ne preferisce la versione a turbante, con un foulard legato intorno alla testa; e chi invece opta per un look più rock con la classica bandana a fascia legata intorno alla testa alla base del collo, in perfetto stile americano.

In sostanza soluzioni per aggiungere un tocco di vintage e colore al proprio stile. La bandana continua ad essere un accessorio senza tempo, un qualcosa c he porta con sé un’idea di viaggio e movimento e che richiama alla mente figure come cowboy, motociclisti e pin up.

Sono tanti i nomi di personaggi noti che hanno reso famoso questo strumento nella storia: qualche nome? Il cantante dei Guns n’ Roses, Axl Rose, gruppo rock tra i più famosi al mondo negli anni ’80. Per restare alla realtà del nostro paese con riferimento agli ultimi anni, fece gran parlare di sé Silvio Berlusconi quando, nel 2009, durante le sue vacanze estive in Sardegna, sfoggiò una bandana bianca che venne fotografata dai paparazzi di tutto il mondo.

Oggi è possibile acquistare bandane in moltissimi negozi fisici e anche direttamente online: ce ne sono di tutti i colori e adatte ad ogni stile. Si parla di un accessorio che, specialmente nei mesi estivi, vede aumentare in modo significativo l’interesse da parte degli utenti.

Un accessorio che non è e non sarà mai banale e che vede modi infiniti per essere indossata. È sufficiente avere un po’ di fantasia e lasciarsi ispirare dai trend del momento. Legata in testa a modo di fascia o come foulard, con il fiocco. Una soluzione ideale per dar vita ad un look casual, ma allo stesso tempo trendy e adatti alla stagione estiva che sta per esplodere.

D’altra parte l’estate è da sempre sinonimo di mare, libertà e vento nei capelli: e l’accessorio più adatto a questa stagione è proprio la bandana in tutte le sue molteplici declinazioni.