PISA – I carabinieri a Pisa hanno arrestato per evasione un ventiseienne originario della Costa d’Avorio.

Il giovane, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari a Pontedera in conseguenza di un precedente arresto per spaccio di stupefacenti, è stato sorpreso nei pressi della stazione di Pisa.

Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato riaccompagnato presso il suo domicilio, in attesta del rito direttissimo, previsto per la mattinata davanti al Tribunale di Pisa.