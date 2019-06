Ex Cinema Ariston, approvato dalla Giunta il piano di recupero con variante al regolamento urbanistico. Previste 20 residenze e 62 nuovi posti auto

PISA – La Giunta comunale ha approvato la delibera che dà l’avvio del procedimento di formazione della variante urbanistica, la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e la contestuale approvazione del piano di recupero dell’area dell’Ex Ariston, cinema ormai dismesso da più di 10 anni al posto del quale, una volta terminato l’iter previsto dalla legge, saranno realizzate 20 nuove residenze di taglio medio piccolo e 62 posti auto, molti dei quali utili ad assicurare una dotazione di parcheggi pertinenziali aggiuntivi al fine di ridurre almeno parzialmente la sosta lungo strada dei residenti del quartiere San Martino.

”Il Piano di Recupero – dichiara l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli – persegue l’obiettivo di riqualificazione urbana dell’area, tenendo conto in primo luogo del miglioramento della percezione visiva e della relazione degli spazi edificati e, contestualmente, il recupero e il miglioramento delle aree a verde. Ci sono molti aspetti positivi, frutto di un lungo confronto con i proponenti, fra i quali mi preme ricordare la riduzione del 50% delle volumetrie esistenti, la realizzazione di parcheggi a servizio degli abitanti del centro storico, il recupero di un immobile lasciato in preda al degrado da oltre dieci anni”.

Il prospetto dell’immobile su via Turati rimarrà sostanzialmente invariato e la nuova destinazione residenziale/direzionale prevederà parcheggi al primo e al secondo piano e appartamenti dal terzo al quinto e ultimo piano.

“Un’operazione utile e necessaria – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – in linea con il programma di mandato che prevede la traduzione in azioni di governo della nostra volontà di ripopolare il centro storico di Pisa. Solo riportando residenti a vivere i quartieri come San Martino riusciremo a invertire la tendenza degli ultimi anni durante i quali i pisani si sono allontanati dalla città preferendo zone periferiche o comuni limitrofi. Famiglie, anziani, bambini, giovani coppie che tornano ad abitare in centro significa riappropriarsi degli spazi, vuol dire incentivare la nascita di iniziative commerciali, contribuisce a strappare parti importanti della nostra città al degrado e all’insicurezza”.