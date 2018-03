Fabio Biagini: “Dispiace aver perso per un episodio”

PISTOIA – Da parte pistoiese si presenta Fabio Biagini, estremo difensore arancione che stasera sostituiva Zaccagno impegnato con la nazionale.

di Maurizio Ficeli

“Sul rigore c’ero quasi arrivato a parlarlo. C’e stato un fallo di Surraco, l’attaccante e’ stato furbo ed e’ andata così. Dispiace che la gara sia stata decisa da questo episodio. Il Mister non e’ venuto a parlare ma ci ha fatto i complimenti per la prestazione. Nello spogliatoio certo siamo un po’ abbattuti per il modo come e’ maturata, perché meritavamo di più ma abbiamo fiducia per il futuro,il calendario non e’ facile ma la squadra e’ comportata e consapevole dei propri mezzi”.