PISA – Mister Fabio Caserta analizza il pareggio ottenuto in extremis all’Arena.

“Abbiamo sofferto tanto nel primo tempo per merito del Pisa. Nella ripresa invece no. Non siamo una squadra che possiamo gestire la partita. Un punto molto importante. Di Gennaro ha trovato un bel Jolly. Un risultato meritato”.

“Sono molto contento della rosa che ho e della disponibilità dei ragazzi”.

