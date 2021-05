Fabio Grosso: “Siamo stati bravi, abbiamo vinto con una grande squadra”

PISA – Indubbiamente tre punti pesanti quelli conquistati dal Frosinone in chiave salvezza a spese del Pisa , come si può evincere dal commento sulla gara del tecnico dei ciociari Fabio Grosso.

di Maurizio Ficeli

“Oggi siamo stati bravi perché abbiamo disputato una partita di cuore ed a tratti anche di qualità, sapendo soffrire quando era il momento di farlo. Abbiamo voluto questa vittoria più del Pisa e alla fine questo si è visto anche perché venivamo da un periodo complicato, i tre punti ci danno energia che dobbiamo rimettere subito in campo perché ormai si gioca sempre, si recupera e si torna a giocare. Abbiamo davanti a noi un’altra partita difficilissima, c’è tanta voglia di fare punti con le qualità che abbiamo utilizzato in mezzo al campo oggi. Orai guai a fermarsi perché questo è un campionato strano dove abbiamo potuto vedere l’epilogo delle partite di oggi. Mancano 3 partite in una settimana e mezza, dobbiamo continuare con questo spirito e con questa qualità che a tratti siamo riusciti a mettere in campo per aggiungere punti in cascina ad una classifica che purtroppo ha visto cambiare gli obiettivi. Ma vogliamo raggiungere il traguardo della salvezza perché società, tifosi e noi ce lo siamo meritato.Oggi con il Pisa siamo stati bravi perché non era una partita facile, davanti avevamo di fronte una grande squadra. Ma lo ripeto: siamo stati bravi”.

La foto di Grosso è tratta dal sito del Frosinone Calcio