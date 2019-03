Fabrizio Brignani: “Il gol mi costa una cena ma sono contento”

PISA – Si presentano in sala stampa felici per la vittoria ed il gol Andrea Meroni e Fabrizio Brignani, questo il loro commento.

di Maurizio Ficeli

Sintetico Andrea Meroni: “Abbiamo dimostrato grande solidità in difesa e non abbiamo preso gol e ciò è molto importante ed ora avanti con la Carrarese”.

Di rimando Fabrizio Brignani autore del gol vittoria: “Sono contento per questo primo gol fra i professionisti, ed ora dovrò pagare una cena ma son contento. Ed ora sotto con la Carrarese, faremo meglio che all’andata”.