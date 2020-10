Fabrizio Castori: “Vittoria importante contro un Pisa ostico”

PISA – Chi trae beneficio dalla giornata dell’Arechi è sicuramente il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori.

di Maurizio Ficeli

“Conoscevamo le difficoltà di questa partita, il Pisa è una squadra ostica sotto tutti i punti di vista. Sono contento, perché i miei ragazzi hanno avuto una grande capacità di compattezza in tutti i reparti. Siamo stati bravi a segnare nei momenti in cui l’avversario ci ha permesso di farlo. È stata un’importante prova di maturità. Siamo soltanto alla terza partita e non dobbiamo esaltarci: la vittoria ci aiuta a far crescere la stima e la fiducia“.