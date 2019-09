“Facile Ristrutturare” inaugura il nuovo negozio a Pisa con la presenza dei giocatori nerazzurri

PISA – Un binomio vincente, quello tra il design immobiliare ed il calcio ha fatto da cornice all’inaugurazione in grande stile del negozio di via Francesco Crispi 48 a Pisa di “FACILE RISTRUTTURARE“, alla presenza altresì di una rappresentativa di giocatori nerazzurri che hanno così fatto da testimonial per l’occasione.

di Giovanni Manenti

Quello di Pisa è così divenuto uno dei 60 punti di incontro che la nota azienda leader nel settore delle ristrutturazioni immobiliari ha in tutta Italia, e che con il Calcio ha un forte legame essendo uno degli Sponsor del Campionato di Serie BKT, con il proprio logo a far bella figura di sé sulla manica sinistra di tutte le formazioni che partecipano al Torneo cadetto.

E’ pertanto, con legittimo orgoglio che il Dr. Loris Ribechini, uno dei Soci Fondatori di “Facile Ristrutturare”, commenta: “la nostra Azienda nasce nel 2014 a Roma da un’idea di due giovani imprenditori, vale a dire Giovanni Amato ed il sottoscritto, e si prefigge di portare nel settore immobiliare una soluzione innovativa per tutti quanti i nostri clienti, ai quali proponiamo un servizio esclusivo chiavi in mano in cui un nostro Architetto diviene l’unico interlocutore nel processo di ristrutturazione, così da offrire una soluzione tangibile da parte di un’Azienda unica in tutta Italia ed in grado di garantire tempi certi e soprattutto costi già quantificati sin dalla stipula del contratto”.

Per quel che riguarda la scelta della nostra città, il Dr. Ribechini evidenzia come: “Pisa sia uno dei luoghi più importanti d’Italia e non sono certo io a scoprirlo, e quest’anno abbiamo deciso di dare un nuovo look a questo Ufficio aperto da qualche tempo anche in virtù della partnership con la Lega di Serie B e quindi con il Pisa Sc, sembrandoci pertanto doveroso fare una presentazione del nostro Team di Architetti altamente qualificati e, tengo a precisare, tutti pisani, a cui non poteva certo mancare anche una rappresentanza della squadra nerazzurra”.

A gestire in prima persona l’Ufficio di Pisa è chiamato lo Store Manager Massimo Cacioli, il quale sottolinea come “l’inaugurazione di questo ulteriore punto della nostra Azienda va inquadrata nell’ottica di permettere di entrare nelle case degli abitanti della Provincia di Pisa mettendo a loro disposizione una consulenza gratuita e soprattutto uno spazio con un design moderno e la presenza di validi Professionisti in grado di realizzare il progetto di ristrutturazione sulla base delle rispettive, singole esigenze”.

“Per mettersi in contatto con noi – conclude Cacioli, si può visitare il sito www.facileristrutturare.it, oppure venire direttamente presso l’Ufficio di via Crispi a Pisa, avendo così l’opportunità di conoscere di persona tutti coloro che sono i Tecnici a disposizione della clientela, avendo come zone di competenza, oltre alla nostra Provincia, anche quella di Lucca e quindi compresa la Versilia, visto che quello in città è il terzo punto aperto in Toscana, dopo quelli di Firenze e Livorno”.

Ad allietare il pomeriggio ha provveduto l’esperto Dj Spazialex alla consolle, abile a mixare i vari motivi, sopratutto dall’arrivo dei quattro giocatori nerazzurri, ovvero Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Marius Marin e Gaetano Masucci – la cui immagine è riportata sia sulla brochure che su di una cartolina appositamente realizzate dall’Azienda – i quali si sono sottoposti con simpatia, allegria e massima disponibilità a firmare le sciarpe nerazzurre offerte ai primi 50 tifosi che si sono presentati ieri pomeriggio per l’inaugurazione, con relative foto di rito per la gioia di questi ultimi a ricordo di una giornata per loro indubbiamente da ricordare.