FairSaturday Pisa. Dal 23 novembre al 1 dicembre arte e cultura in salute

PISA – Nato come risposta al consumistico Black Friday, il Fair Saturday è un movimento culturale che si svolge ogni anno l’ultimo sabato di novembre (giorno dopo il Black Friday) in contemporanea in 180 città del mondo con l’obiettivo di promuovere la cultura, declinata in tutte le sue sfaccettature, come occasione di incontro e riflessione riguardo tematiche di interesse comunitario, allo scopo di preservare e divulgare i valori morali della nostra società.

Anche quest’anno la città di Pisa si fa promotrice di questo movimento globale, ed il Comune, insieme a Isbem (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo) e Fondazione Arpa, hanno creato un fitto calendario di appuntamenti che affronteranno a tutto tondo i temi portanti su cui si fonda il messaggio positivo del #FairSaturday: arte, cultura e salute, come co-attori del benessere collettivo.

È proprio per dare ampio spazio ai numerosi argomenti di cui l’evento si fa promotore, che per l’edizione 2019 la programmazione sarà ampliata con un evento corale che avrà inizio il 23 novembre (il sabato precedente al Fair Saturday), e si protrarrà fino all’evento conclusivo del 1 dicembre, con una serie di incontri, mostre, conferenze, laboratori, spettacoli e intrattenimento, tenuti da artisti, relatori e figure che con il loro lavoro e la loro dedizione contribuiscono creare un valore sociale per Pisa.

«Il Fair Saturday quest’anno è diventato un vero e proprio contenitore di eventi, dando modo a varie realtà diverse di conoscersi e lavorare in sinergia – dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani -. Come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di celebrare all’interno di questo calendario (venerdì 29 novembre) il murale “Tuttomondo” di Keith Haring, che quest’anno “compie” 30 anni, apponendo in piazza Keith Haring una cartello turistico che indica l’opera d’arte. Questo tipo di segnaletica è un gesto simbolico di riconoscimento che la città dà a quest’opera. Il 30 novembre invece in piazza XX Settembre si terrà un vernissage di artisti di strada e un videomapping sulla Torre dell’Orologio e sulle Logge di Banchi nel quale gli “omini” di Keith Haring prenderanno vita; a seguire ci sarà un djSet».

Gli eventi interesseranno vari luoghi della città, tra cui: il Cinema Teatro Nuovo, la Gipsoteca di Arte Antica, la Torre dell’Orologio, l’Istituto Alberghiero G. Matteotti, Tuttomondo di Keith Haring e la Misericordia di Pisa.

Il programma delle iniziative

Sabato 23 novembre, Cinema Teatro Nuovo

Ore 10.00 – Inaugurazione con l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani

Ore 10.30 – Due parole: AI come Intelligenza Artificiale, a cura del Prof. Paolo Ferragina

Ore 11.00 – Un viaggio in moto contro il Parkinson: Sandro Paffi racconta. A cura di Sandro Paffi e Associazione Pisa Parkinson

Ore 12.00 – I pilastri della medicina moderna: Prevenzione e medicina personalizzata, a cura del Prof. Generoso Bevilacqua

Ore 14.30 – Laboratorio di canto

Ore 21.00 – Un canto essenziale, spettacolo musicale a cura di Enzo e Lorenzo Mancuso

Domenica 24 novembre, Cinema Teatro Nuovo

Ore 10.30 – Fai il punto sulla tua pelle! Conocere e prevenire il melanoma. A cura dell’Associazione Contro il Melanoma OdV con gli interventi di: S. Carpi, R. Gianfaldoni, P. Paolicchi, N. Dubbini;

Ore 12.00 – Aperitivo

Ore 17.00 – La fantastica storia di Giannino e il gatto. Omaggio a Gianni Rodari. Spettacolo a cura della Compagnia ASMED

Martedì 26 novembre, Istituto Alberghiero “G. Matteotti”

Ore 18.00 – I profumi ed i sapori di sua maestà il tartufo, con la D.ssa Cristiana Vettori

Ore 20.00 – Conviviale con gli chef Pietro Vattiata e Benedetto Squicciarini

Giovedì 28 novembre, Cinema Teatro Nuovo

Ore 10.00 – Plauto. Alle radici del comico. Spettacolo a cura dell’Associazione culturale PesoPiuma

Venerdì 29 novembre

Ore 17.30, piazza Keith Haring – Inaugurazione cartello murale Tuttomondo di Keith Haring e djSet. A cura di Comune di Pisa

Ore 21.15, Cinema Teatro Nuovo – La palla al piede. Spettacolo a cura della Compagnia Teatro Studio

Sabato 30 novembre

Ore 15.30, Cinema Teatro Nuovo – Nati per Leggere: l’impatto della lettura ad alta voce nello sviluppo neurocomportamentale del bambino. A cura di Silvia Dragoni e Fiorenza Poli.

Ore 16.15, Cinema Teatro Nuovo – Letture per bambini da 0-6 anni, a cura dei Volontari Nati per Leggere

Ore 17.00, piazza XX Settembre – Vernissage e videomapping su Torre dell’orologio e Logge di Banchi, a seguire djSet

Ore 21.15, Cinema Teatro Nuovo – Intrappolata, a cura della Compagnia Teatranti Quanto Basta.

Domenica 1 dicembre, Cinema Teatro Nuovo

Ore 17.00 – Solo una favola. 3 favole fatte di magia e 5 raccontastorie. Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Policardia Teatro.

Eventi dal 23 al 30 novembre

Gipsoteca di Arte Antica – “In punta di disegno”, mostra di disegno a cura della Compagnia Pisana degli artisti dell’Arno e una esposizione opere e installazioni di arte con giovani artisti della Laba (Libera Accademia di Belle Arti) di Firenze.

Misericordia di Pisa – Ambulatorio aperto con rilevazione gratuita dei parametri fisiologici (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, SpO2, ECG).