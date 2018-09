Famiglia Rom fa irruzione in Comune. Martedì approda in Consiglio il nuovo regolamento sull’emergenza abitativa

PISA – Attimi di tensione ieri pomeriggio mercoledì 5 settembre in Comune per l’irruzione non proprio programmata di una famiglia Rom, che ha interrotto i lavori della seconda commissione che stava approvando il nuovo regolamento sull’emergenza abitativa al secondo piano del Municipio.

Un interruzione che ha sorpreso un po’ tutti, anche il controllo della portineria. Si tratta di una famiglia con residenza fuori provincia sgomberata qualche mese fa da Cascina, che era stata ospitata in albergazione temporanea a Pisa da dove ieri era stata sgomberata con regolare procedura organizzata dal comitato per la sicurezza.

La famiglia rom è stata accompagnata in Municipio da un esponente del Prendocasa, ma non ha impedito la delibera del nuovo regolamento sull’emergenza abitativa che approderà martedì prossimo nella seduta del consiglio comunale.

L’irruzione è durata una buona mezz’ora e si è chiusa con l’intervento della Digos e della Polizia Municipale.