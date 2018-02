Famiglie con minori disabili, contributo di 700 euro. Ecco come fare

PISA – Un contributo annuale di 700 euro a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. E’ quanto previsto per il triennio 2016-2018 da un provvedimento della Regione Toscana.

Le richieste per il 2018 possono essere presentate fin da subito e non oltre il 30 giugno prossimo.

Per poter accedere al contributo è necessario che il minore sia in possesso della certificazione di handicap grave. Inoltre, sia il genitore che presenta la domanda, sia il minore disabile, devono far parte di un nucleo familiare convivente con ISEE non superiore a 29.999 euro ed essere residenti in Toscana, in modo continuativo, da almeno ventiquattro mesi. Sono esclusi dal beneficio coloro che risiedono in strutture occupate abusivamente o genitori che abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

E’ obbligatorio allegare copia dell’ISEE 2018 alla domanda.

I residenti di Calci, Vicopisano e Fauglia dovranno consegnare la domanda alla Società della Salute della Zona Pisana in orari di sportello (giovedì dalle 9 alle 12) oppure inviarla via pec all’indirizzo sdspisa@pec.it .

Mentre i residenti di Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano, Orciano Pisano, Crespina Lorenzana potranno consegnarla agli uffici del proprio Comune.

La modulistica è reperibile presso la portineria di Via Saragat, 24 oppure scaricabile dal sito della Società della Salute della Zona Pisana (www.sds.zonapisana.it), da quello della Regione Toscana o dai siti dei Comuni interessati.