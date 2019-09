Farmacie di Pisa, accordo con il Master di Giurisprudenza per ospitare tirocini formativi

PISA – È stata stipulata tra Farmacie Comunali Pisa spa e il Dipartimento di Giurisprudenza una convenzione per la promozione di tirocini curriculari formativi e di orientamento nell’ambito del Master “Giurista dell’Economia e manager pubblico”.

A siglarla l’amministratore unico di Farmacie, Andrea Porcaro D’Ambrosio, e il direttore del Dipartimento Emanuela Navarretta.

“Sarà l’occasione per entrare in contatto con giovani motivati e preparati. Farmacie comunali – dice l’amministratore unico Andrea Porcaro D’Ambrosio – si mette a disposizione del mondo universitario per sostenere la formazione dei dirigenti e funzionari pubblici del domani e fornire così la conoscenza diretta di una realtà importante in città quale la nostra per completare il loro percorso formativo”.

I tirocini, per i quali è previsto un riconoscimento economico mensile a titolo di rimborso spese, potranno avere durata da tre a sei mesi prorogabili fino a un massimo di dodici e avranno lo scopo di affinare e completare il processo di apprendimento degli studenti.

L’attività di apprendimento sarà svolta con l’assistenza di un tutor in qualità di responsabile didattico-organizzativo, la dottoressa Silvia Balderi. Farmacie Comunali dovrà favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell’organizzazione e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. La convenzione ha durata di quattro anni.