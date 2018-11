Farmigea, convocato incontro in Regione martedì 20 novembre

PISA – La situazione dell’azienda farmaceutica Farmigea spa, con sede ad Ospedaletto di Pisa, sarà al centro di un incontro convocato dal consigliere del presidente Enrico Rossi per le questioni del lavoro Gianfranco Simoncini per martedì 20 novembre.

All’incontro, alle ore 11.30 a Palazzo Strozzi Sacrati, sono stati invitati il sindaco di Pisa Michele Conti e le Organizzazioni sindacali di categoria della Provincia di Pisa Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL.

L’azienda pisana, nata nel secondo dopoguerra si occupa di ricerca, produzione e distribuzione di prodotti per l’oftalmologia e, di recente, ha attivato procedure di licenziamento per 61 dipendenti. Della situazione si è occupato il consiglio regionale che ha approvato all’unanimità una mozione, presentata dai consiglieri Nardini, Pieroni, Anselmi e Spinelli con la quale si impegna la giunta a mettere in campo ogni azione utile per salvaguardare l’occupazione.