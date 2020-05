Fase 2 a Vecchiano: prescrizioni comunali e attività sportiva

VECCHIANO – L’amministrazione comunale di Vecchiano fa il punto sulle prescrizioni per il territorio comunale in vigore fino a tutto il prossimo 18 maggio, e mette sul piatto una serie di richiesta inviate alla Regione Toscana e al Governo per il sostegno alle associazioni sportive locali. Con apposita ordinanza comunale il Sindaco Massimiliano Angori ha disposto infatti alcune restrizioni valide a livello locale.

Divieto di circolazione verso il litorale ,ad eccezione della circolazione pedonale e ciclabile, che

viene consentita, riguardante le seguenti strade:

Via del Mare, dalla rotatoria di via dei Pini fino a Marina di Vecchiano;

Via di Pratavecchie e via XXV Aprile;

Via del Balipedio da Torre del Lago;

Viabilità carrabile, e pedonale dell’area della Bufalina.

A) Al divieto fanno eccezione: i residenti, nonché i domiciliati nell’area interclusa e coloro che dimostrino comprovate esigenze lavorative, controlli manutentivi urgenti, purché estemporanei, di beni, oppure stati di necessità o motivi di salute in conformità a quanto stabilito dal DPCM 26 aprile 2020. B) Inoltre, in base all’Ordinanza Regionale n. 50 del 3 maggio 2020, possono transitare, per il solo tratto iniziale di Via del Mare fra la Rotatoria del Viale dei Pini e la Rotatoria di Case di Marina coloro che debbano raggiungere: “imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela di condizioni di sicurezza e conservazione del bene”. Lo spostamento potrà essere ESCLUSIVAMENTE INDIVIDUALE e limitato all’ambito del territorio regionale, con OBBLIGO DI RIENTRO IN GIORNATA presso l’abitazione abituale