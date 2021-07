Fc Fornacette e Futsal Pontedera C5 insieme: accordo per il perfezionamento tecnico, motorio e individuale per tre categorie

FORNACETTE – Grazie all’accordo fra l’Fc Fornacette e il Futsal Pontedera con l’ormai consolidato programma FLab, nasce per le categorie Esordienti 2009 e 2010 il secondo anno della categoria Pulcini 2011, l’innovativo programma sportivo volto a migliorare la tecnica e tattica individuale, collettiva e motoria.

LA MISSION DEL PROGETTO. Il progetto di lavoro mira, con la metodologia di lavoro propria del calcio a cinque, a migliorare grazie al lavoro eseguito in spazi ristretti, e completare il bagaglio del singolo giocatore inserendo anche gesti specifici del calcio a 5. In ogni allenamento ci sarà una sessione dedicata dove un personale specifico sia per il PMI che PTI permetterà al singolo giocatore, con delle esercitazioni specifiche, di migliorare sensibilmente il gesto tecnico, il dominio della palla, anche grazie alla quantità maggiore di ripetizione di ogni singolo gesto che faranno nello specifico. Il giocatore, in spazi ristretti, sarà obbligato anche a ricercare maggiormente gli spazi, velocizzare la presa di decisione e di posizione dovendo ragionare in maniera più rapida. Al fine di aumentare la rapidità di esecuzione, il giocatore con il calcio a 5 dovrà imparare ad eseguire alcuni gesti propri di questo sport che completano appunto il bagaglio tecnico del singolo come ad esempio l’utilizzo del tiro di punta tipico del “calcetto” e l’uso della suola e la ricerca del secondo palo. Spazi ristretti significa anche un necessario miglioramento motorio per eseguire in rapidità determinati gesti tecnici. Imparare a lavorare dunque nello stretto significa avere un bagaglio decisamente accresciuto e che porterà notevoli vantaggi a tutti coloro che poi li vorranno riproporre nel calcio a 11 dove gli spazi sono più ampi e ritmo e intensità sono più ridotti. Il tutto senza tralasciare il lato emotivo dove tanti ragazzini timidi o fisicamente poco dotati si ritrovano a deprimersi e perdere fiducia giocando in campi grandi dove rischiano di toccare il pallone pochissime volte. Giocando in spazi stretti si tocca tante volte di più la palla, abbiamo maggiori occasioni di finalizzare quindi un giocatore timido e nel pieno dello sviluppo può prendere coraggio e fiducia nei suoi mezzi. A livello motorio, per queste annate, lavoreremo dunque solo su rapidità con il supporto anche della ricettività.

FLAB. “Sarà un progetto motorio fondamentali per le categorie 2009, 2010 e 2011, In ambito calcistico e motorio, cercheremo di dare ancora più qualità a queste tre categorie nel tempo e anche in prospettiva futura, tramite l’FLAB lavoreremo con l’utilizzo di Blasepod e di videocamere per l’allenamento da sviluppare e migliorare. Questo progetto ovviamente viene supervisionato dal Torino Fc Academy con Ettore Sardelli del Futsal Pontedera cercheremo di lavorare bene ed in sinergia”, afferma Leonardo Mattiello, responsabile dell’FLab.

Ettore Sardelli, allenatore Futsal Pontedera C5

FUTSAL PONTEDERA. “Ringrazio Luca Baldi per aver avallato il progetto – afferma Ettore Sardelli allenatore del Futsal Pontedera – è una bella occasione per il nostro gruppo anche per la collaborazione con l’Fc Academy del Torino. Il nostro staff di lavoro farà sul campo un perfezionamento tecnico individuale e spero che questa collaborazione porti risultati positivi. Siamo una società molto ambiziosa e puntiamo in alto anche con il lavoro rivolto ai giovani su cui puntiamo molto”

LE PAROLE DEL PRESIDENTE. “Siamo certi che questo progetto porterà i suoi frutti anche grazie alla professionalità delle figure che ne faranno parte. Ettore Sardelli (Mister Futsal Pontedera) per la parte PTI e Leonardo Mattiello (FLAB) per la parte PMI saranno i nostri referenti per gestione dei dati dei ragazzi andando a vedere i miglioramenti del singolo. Investire nella scuola calcio è sempre stato un puYLnto fondamentale per la nostra società. PMI e PTI sono la testimonianza di quello che abbiamo studiato in questo ultimo anno. Buon lavoro dunque ai nostri mister e ai responsabili PMI e PTI, afferma Luca Baldi, presidente dell’Fc Fornacette.