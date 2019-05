Fc Ponsacco 1920. Dopo la vittoria dei play-off arrivano due conferme

PONSACCO -, L’Fc Ponsacco 1920 sceglie la continuità e riparte da Andrea Luperini come direttore sportivo e Francesco Colombini allenatore.

A nemmeno una settimana di distanza dalla vittoria nella finale play-off con il Gavorrano, con cui i rossoblù hanno chiuso in bellezza una stagione che li ha visti sempre recitare da protagonisti dall’inizio alla fine, arriva l’annuncio ufficiale: sono bastate appena due o tre riunioni al presidente Massimo Donati e all’amministratore delegato Walter Buonfiglio, infatti, per trovare l’accordo e rinnovare la fiducia al tandem che, nella stagione appena conclusa, ha portato l’Fc Ponsacco 1920 ad appena un passo dalla storia, ossia ad un punto dalla promozione in serie C. La loro decisione, d’altronde, i vertici del club rossoblù l’avevano già presa da tempo e le riunioni di questi giorni avevano soltanto lo scopo di concretizzare e formalizzare le intese già raggiunte.

Nei prossimi giorni la società rossoblù terrà una conferenza per cominciare a illustrare linee e obiettivi della prossima stagione che vedrà l’Fc Ponsacco 1920 ancora ai nastri di partenza del campionato di serie D: parteciperanno il presidente Massimo Donati, l’amministratore delegato Walter Buonfiglio e, appunto, il direttore sportivo i Andrea Luperini e l’allenatore Francesco Colombini.

Nella foto sopra il direttore sportivo Andrea Luperini e l’allenatore dell’Fc Ponsacco 1920 Francesco Colombini