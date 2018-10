Fc Ponsacco. Angelo Perriello lascia la carica di Dg

PONSACCO – Angelo Perriello saluta l’Fc Ponsacco 1920. L’ormai ex diggì rossoblù ha lasciato oggi l’incarico: “Ringrazio la proprietà e la società per la fiducia che mi ha accordato da luglio ad oggi ma i motivi di lavoro, accresciuti negli ultimi mesi non mi consentono di assicurare l’impegno che sarebbe necessario per ricoprire la carica di direttore generale” ha spiegato per motivare la decisione.

Non finisce, comunque, la collaborazione fra il manager e il club rossoblù: “Siamo dispiaciuti per la decisione, gli siamo grati di cuore per quanto ha fatto in questi mesi per la nostra società e siamo felici che Angelo (Perriello ndr) abbiamo accettato comunque di continuare a collaborare con noi – hanno spiegato il presidente Massimo Donati e l’amministratore delegato Walter Buonfiglio – sarà il nostro consulente esterno con delega per l’area marketing”.