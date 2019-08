Fc Ponsacco, dopo la Coppa c’è il Grosseto in amichevole

PONSACCO – Amichevole probante e di spessore per l’Fc Ponsacco 1920 che mercoledì 7 agosto alle 20.30 ospita il Grosseto al Comunale di Viale della Rimembranza (ingresso 10 euro).

Sugli spalti sarà sicuramente una festa dati anche gli ottimi rapporti fra le due tifoserie In campo, invece, mister Luigi Pagliuca avrà modo di verificare lo stato di salute dei suoi ragazzi in una gara contro una squadra di pari grado dato che anche i maremmani quest’anno saranno protagonisti in serie D dopo la promozione dall’Eccellenza dello scorso anno e si sono rinforzati con gli arrivi, fra gli altri, dell’ex Gavorrano e Aglianese Moscati e dell’ex Fc Ponsacco 1920 Elia Giani.

Per Caciagli e compagni, dopo la prima uscita contro la Juniores e la sfida dal sapore storico nella Tim Cup contro il Monopoli, dunque, l’occasione per misurarsi contro una squadra della stessa categoria.