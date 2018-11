Fc Ponsacco, sara’ “Giornata rossoblu'” domenica 18 novembre nel derby contro il Tuttocuoio

PONSACCO – “Giornata rossoblù” per il derby con il Tuttocuoio in programma domenica 18 novembre alle 14.30 al Comunale di Viale della Rimembranza.

Per la sfida contro i neroverdi, dunque, non varranno gli abbonamenti anche se i possessori della tessera stagionale potranno acquistare il biglietto in prevendita al prezzo ridotto di otto euro nella sede del Fc Ponsacco 1920 in via Traversa Livornese, 54 a Ponsacco, aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 19, e allo stadio il sabato mattina dalle 10 alle 12.

Confermato, invece, l’ingresso gratuito per tutti i ragazzi delle giovanili, dalla Juniores Nazionale alla Ponsacco Academy come per tutte le altre gare casalinghe. Biglietto ridotto al prezzo di otto euro per il genitore che li accompagna. Per gli altri adulti al seguito, invece, prezzo sarà di otto euro.

Per il settore ospiti biglietti a dieci euro.