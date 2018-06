Fdi: “La rossa Toscana non c’è più”

PISA – I deputati e senatori di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, Riccardo Zucconi, Patrizio La Pietra e Achille Totaro, insieme al coordinatore regionale del partito Francesco Torselli commentano il primo turno delle amministrative in Toscana.

“I risultati delle elezioni comunali ci dicono che grazie al centrodestra la rossa Toscana non c’è più: nella nostra regione non esiste più un posto dove la sinistra è sicura di vincere a prescindere, come accadeva fino a poco tempo fa. Fratelli d’Italia tiene ed è decisivo per mandare i candidati del centrodestra al ballottaggio”.

“Pochi mesi dopo le politiche arriva una conferma alle amministrative – sottolineano Donzelli e Torselli – fra i sindaci eletti al primo turno c’è un sostanziale pareggio fra centrodestra e centrosinistra. Fra questi Fratelli d’Italia ottiene un altro sindaco, Luciano Petrucci, eletto nel comune di Semproniano (Grosseto), al quale vanno i nostri complimenti e auguri di buon lavoro. Questo quadro ci dà grande fiducia per i ballottaggi in programma fra due settimane – concludono Donzelli e Torselli – siamo certi che prevarrà la volontà dei cittadini di mandare a casa un sistema di potere incancrenito da anni”.