Febbre nerazzurra. Dopo l’impresa di Arezzo sarà un’Arena da tutto esaurito. Da Venerdì in vendita gli ultimi biglietti

PISA – Dopo il successo in terra aretina il Pisa da oggi, giovedì 30 maggio si prepara alla sfida di ritorno contro l’Arezzo prevista per domenica 2 giugno alle ore 20.30 in un’Arena Garibaldi dove si va verso il tutto esaurito.

Saranno 9.500 gli spettatori che lo stadio pisano accoglierà nella semifinale di ritorno dei play off.

Gli aretini nella giornata di mercoledì hanno esaurito i 500 biglietti a loro disposizione in Curva Sud ed hanno acquistato anche tagliandi di gradinata e tribuna soggetti a vendita libera on line.

Da venerdì 31 maggio alle ore 12, giorno della scadenza del diritto di prelazione, torneranno in circolazione gli ultimi biglietti da acquistare al Pisa Store di Via Luigi Bianchi.

Per acquistare i biglietti massimo 4 a persona è obbligatorio presentare un valido documento di identità o la nuova Fidelity Card per gli intestatari del biglietto.

La prevendita dei posti non soggetti a prelazione sarà attiva anche on line sul sito www.vivaticket.it, ma non sarà possibile acquistare on line biglietti con la riduzione.