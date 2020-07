Federica Grassini eletta nel Consiglio Direttivo Confcommercio Nazionale

PISA – Federica Grassini è stata eletta nel Consiglio Direttivo di Confcommercio Nazionale e per il prossimo quinquennio farà parte della squadra guidata dal presidente Carlo Sangalli. Un importante riconoscimento per il ruolo svolto dalla presidente di Confcommercio Provincia di Pisa alla guida dell’associazione pisana, che ha ricevuto l’incarico nel corso dell’Assemblea nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia.

Tanta soddisfazione da parte della presidente Federica Grassini, ma anche profonda gratitudine per la squadra dell’associazione di via Chiassatello. “Sono molto soddisfatta per questo traguardo che conferisce grande valore all’intera struttura di Confcommercio Provincia di Pisa, che ho l’onore di rappresentare, e che premia il lavoro dei funzionari, della Direzione e dei Presidenti, ognuno determinante nel proprio ruolo. L’elezione nel Consiglio Direttivo di Confcommercio Nazionale rappresenta un valore aggiunto in un momento così difficile per le imprese, ed è frutto di un profondo impegno svolto con serietà, tenacia, sacrificio e tanta passione dall’intera squadra di Confcommercio Pisa, che non dimentichiamolo, è la prima associazione provinciale per rappresentatività”.

“L’elezione della nostra presidente è un premio alla professionalità e alla dedizione dimostrate in questi anni” commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “L’impegno e la serietà pagano sempre, e i risultati conseguiti dalla nostra associazione in questi anni a fianco delle imprese del territorio sono state riconosciute dai vertici nazionali. Sono sicuro che la presidente Grassini dimostrerà anche a Roma le sue qualità riconosciute e apprezzate dagli imprenditori pisani”.