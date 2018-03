Federico Bargagna, Ds della Pistoiese: “Abbiamo tenuto testa ad una squadra forte come il Pisa”

PISTOIA – Nel dopo gara ha parlato per la Pistoiese il Ds ed ex nerazzurro Federico Bargagna.

di Maurizio Ficeli

“Stasera non mi sento di poter rimproverare qualcosa alla Pistoiese, il Pisa è una squadra fortissima e noi gli abbiamo tenuto testa. Dispiace per la squadra è per i nostri tifosi. Se proprio devo rimproverare qualcosa ai miei è di aver peccato di esperienza”

“Purtroppo i rigori non li sbaglia chi non li tira. Questa sera hanno fatto la differenza gli episodi. Sabato andremo a giocare a Siena fiduciosi per la prestazione che abbiamo fatto stasera. Giocare quasi alla pari con il Pisa è stata una grande cosa. De Cenco era il rigorista per questa partita, Surraco gli ha solo dato una pacca sulla spalla”.