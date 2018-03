Federico Buffa al Cinema Arsenale a Pisa presenta la leggenda di Muhammad Alì

PISA – Martedì 3 Aprile il volto noto di Sky Sport Federico Buffa assieme alla giornalista e critica Elena Catozzi, saranno protagonisti di un doppio appuntamento dedicato alla leggenda del pugilato, alle 18 e alle 21, presso il Cinema Arsenale di Pisa, in cui presenteranno e firmeranno le copie del volume “Muhammad Alì – Un uomo decisivo per uomini decisivi” (edito Rizzoli) e introdurranno le proiezioni dei film “I am Ali” di Clare Lewins e “Quando eravamo Re” di Leon Gast.

Evento realizzato in collaborazione con la libreria “La Feltrinelli” di Pisa e il festival “Utopia, Italy”. Prevendite presso il Cinema Arsenale.

“Muhammad Ali, icona del secolo scorso per le numerose battaglie condotte dentro e fuori dal ring – ha detto Federico Buffa in una recente intervista – non è solamente uno sportivo: lui rischia continuamente la sua vita. Per davvero. Non la rischia come la rischiano i piloti di Formula 1, il suo modo di rischiare è ancestrale. Alla fine dell’ultimo match della sua carriera, a Manila contro Joe Frazier, lui dice “non so se lui ve l’ha detto ma ve lo posso dire io: non so se mi sono mai sentito vicino alla morte come dopo questi 14 round”.

Per maggiori informazioni arsenale@arsenalecinema.com e 050502640.