PISA – Un brasiliano di 27 anni, residente in Italia, è stato controllato in Via Mascagni a Pisa e denunciato per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A seguito della perquisizione personale, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e, nel corso del controllo, ha opposto resistenza nei confronti dei militari operanti.