MARINA DI PISA – Nella mattinata di giovedì 6 agosto sul Litorale gli agenti della Polizia Municipale, durante il servizio con l’ausilio del quad, hanno fermato una persona risultata destinataria di una pluralità di provvedimenti giudiziari pendenti, fra cui in particolare un ordine di carcerazione risalente al 2019.

L’uomo si trovava sull’arenile di uno stabilimento balneare ed era stato avvistato da alcuni bagnanti mentre si aggirava con fare sospetto fra gli ombrelloni.

Fermato dagli agenti per un primo controllo, veniva trovato privo di documenti e condotto quindi presso i locali della Questura di Pisa per l’identificazione e successivamente presso il Comando della Polizia Municipale di Pisa per il proseguo degli atti di rito, avendo accertato a suo carico pendenze giudiziarie per vari reati tra cui resistenza, spaccio, furto.