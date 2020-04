Festa del 1 Maggio Social per l’Associazione La Rossa di Lari

LARI – L’Associazione La Rossa nel giorno del Primo Maggio organizzare una diretta sulle nostra pagine Facebook e Instagram “Festa Rossa Lari“.

Dalle ore 15 di venerdì Primo Maggio trasmetteremo una sequenza di testimonianze, interventi, toccando temi importanti e sensibili, alternati a tanti contributi artistici e musicali, comunque in tema.

“Abbiamo cercato di portare le testimonianze di tanti lavoratori, non di tutti gli ambiti e’ stato possibile, troppi sarebbero stati e tante sono anche le difficolta’ per molti lavoratori di potersi esprimere liberamente, purtroppo. Ma le testimonianze non si fermano al mondo del lavoro, perché come detto prima, tanti sono i diritti e i valori legati al Primo Maggio – dicono dall’organizzazione – Il tutto sarà alternato a esibizioni musicali e performance artistiche collegati a questi valori. Sara’ possibile rivedere l’iniziativa sulle pagine anche successivamente. Vi aspettiamo numerosi in collegamento“, conclude la nota