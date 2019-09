Festa del Calambrone, per scoprire la bellezza della natura

PISA – Escursioni nel bosco e sulle dune, gite in canoa e in bicicletta, passeggiate a cavallo e mostra fotografica. Dal 14 al 15 settembre.

Dal 14 al 15 settembre, nell’anno in cui si festeggia il 40° anniversario dell’istituzione del Parco Regionale Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, va in scena la terza edizione della Festa del Calambrone. Baricentro della manifestazione la Fattoria Tirrenia in via Porcari, da dove partiranno o transiteranno molte escursioni e dove saranno esposte le fotografie più belle selezionate tramite il concorso #scattinelparco. «Salutiamo l’estate con una festa che, tra escursioni al tramonto, passeggiate a cavallo e in bicicletta, permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze del territorio del Calambrone – spiega il presidente dell’Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini – con le gite in canoa e in battello inoltre rendiamo protagoniste le vie d’acqua che saranno al centro della nostra prossima iniziativa del ‘Parco delle acque’. La due giorni, insieme alla successiva ‘Festa di Vecchiano’, sarà occasione di dibattito e di primi bilanci della promozione ambientale lanciata quest’anno con le ‘Spiagge del Parco’, il marchio per un turismo attento e consapevole»

Sabato 14 settembre si parte con la pulizia della pineta nell’area picnic in vione Porcari in collaborazione con il gruppo Acchiapparifiuti: raduno alle 9 presso la Fattoria Tirrenia armati di guanti, pantaloni lunghi e scarponcelli; un paio d’ore di raccolta e concentrazione dei rifiuti ai margini della strada dove mezzi della Geofor provvederanno al conferimento agli impianti, poi lo spuntino offerto dalla Fattoria. Alle 9.30 la passeggiata nel bosco della Cornacchiaia, sempre con partenza dalla Fattoria Tirrenia, organizzata da Wwf e Uisp con esperti di scienze motorie, durata 2 ore circa. Alle 10 ‘Pagaie lungo il Navicelli’: gita in canoa tra sport e natura con l’opportunità di remare nel silenzio dell’ambiente tra aironi e acquatici, appuntamento dalle 9.30 presso il Centro Canoe di Tombolo che metterà a disposizione le imbarcazioni. Alle 17 ritrovo presso l’ingresso al mare C110 per la camminata lungo le dune del Calambrone con gli esperti del Wwf e Uisp che illustreranno le caratteristiche ambientali e scientifiche dell’ambiente dunale e le specificità della flora; al termine della passeggiata le luci e le emozioni del tramonto sul mare. Sempre alle 17 alla Fattoria Tirrenia la premiazione dei tre vincitori del concorso fotografico #scattinelparco, a seguire il dibattito: “Calambrone, Litorale, Parco tra turismo e ambiente – parliamone insieme”.

Domenica alle 8.30 si parte ‘A cavallo nel Parco”: una guida esperta accompagnerà i partecipanti da Marina al Calambrone tra campagna, boschi e bonifiche; ritrovo al Centro Ippico Boccadarno in via Scoglio della Meloria e partenza dopo la colazione con un percorso su strade poderali che attraversano il Parco fino alla Fattoria di via Porcari e ritorno (evento a pagamento, prenotazioni obbligatorie entro il 9 settembre telefonando al numero 338-2929139). Alle 10 gita turistica in battello all’interno delle vie d’acqua del Parco: raduno alle ore 9.45 presso il centro visite di San Rossore, trasferimento all’imbarcadero di Cascine Nuove e partenza con risalita lungo l’Arno, ingresso al Canale dei Navicelli attraverso le porte Vinciane, navigazione in Darsena Pisana e proseguimento sino al Centro Canoe di Tombolo accompagnati lungo il canale da atleti sportivi con canoe e Dragon boat. Dopo il pranzo presso l’area verde del Centro Canoe, alle ore 16 rientro in pullman a Cascine Nuove per i partecipanti della mattina. Percorso inverso in battello per un secondo gruppo: ritrovo sempre al centro visite di San Rossore alle 10.15 e trasferimento a Tombolo. Dopo la festa e il pranzo, alle 15.30 partenza del battello e arrivo a Cascine Nuove e rientro al punto di partenza. Per l’evento, a pagamento, è necessario prenotare: per info telefonare allo 050.530101. Alle 10 sul prato della Fattoria Tirrenia volteggio di aquiloni, esercitazioni libere con gadget ai partecipanti, in collaborazione con la Uisp. Alle 16 la “Ciclopasseggiata dalla Fattoria alla Fattoria”, nei sentieri e per le strade bianche del bosco del Calambrone attorno all’Oasi del WWF della Cornacchiaia, con la collaborazione di Legambiente e Fiab; partenza e ritorno presso la Fattoria Tirrenia, percorso di 10 chilometri da fare con mountain bike, abbigliamento idoneo, munirsi di borraccia d’acqua, tutto in pianura.. Finale alle 18 alla Fattoria di Tirrenia con il dibattito: “Ambiente e sviluppo: riserva Area Marina Protetta della Meloria”, per conoscere meglio le nostre risorse ambientali, con la proiezione di filmati a cura di WWF e Parco.

La manifestazione è organizzata dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con la collaborazione di WWF, Comune di Pisa, Legambiente, Uisp, Fiab, La Fattoria di Tirrenia, Unione Canoisti Livornesi, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Centro Canoe di Tombolo, Centro Ippico di Boccadarno. Alcuni eventi sono a esaurimento posti disponibili, informazioni sul sito www.parcosanrossore.org