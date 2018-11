Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate a Pisa: il programma di domenica 4 novembre

PISA – Domenica 4 novembre si svolgeranno le consuete cerimonie previste per la “Festa dell’Unità Nazione e giornata delle Forze Armate” promosse da Comune di Pisa, Prefettura di Pisa e Presidio militare.

Questo il programma della giornata:

Ore 9. Omaggio al Monumento ai Caduti G222 Lyra34. Presso Largo Betti, Marina di Pisa, deposizione di corona di alloro

Ore 9.30. Omaggio al Monumento Caduti di Nassirya. Presso Piazza dei Fiori, Tirrenia, deposizione di corona di alloro

Ore 10.15. Chiesa di Santa Caterina, presso cappella dei Caduti, deposizione di corona di alloro, accensione lampada votiva e lettura della preghiera dei caduti e dispersi

Ore 10.45. Cerimonia Alzabandiera – Ponte di Mezzo

Ore 11.10. Cerimonia commemorativa e lettura messaggi della Presidenza della Repubblica e del Ministro della Difesa – presso Sala Regia, Palazzo Gambacorti. Interverranno il Prefetto vicario reggente di Pisa Valerio Massimo Romeo; il Sindaco di Pisa Michele Conti ed il Comandante del Presidio Militare di Pisa Girolamo Iadicicco.

Ore 15.30. Cerimonia dell’Ammainabandiera – Ponte di Mezzo

Ore 18.00. Logge di Banchi – Concerto della Società Filarmonica Pisana

Modifiche al traffico . Per permettere lo svolgimento delle cerimonie di domenica 4 Novembre saranno adottati i seguenti provvedimenti al traffico veicolare. Su Ponte di Mezzo istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario all’ alzabandiera la mattina e all’ammainabandiera nel pomeriggio;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli militari e delle autorità: in Largo Betti a Marina di Pisa, dalle ore 8 alle ore 10; in via dei Fiori a Tirrenia dalle ore 8 alle ore 10; in Lungarno Gambacorti, parte antistante al Palazzo Comunale dalle ore 8 alle ore 14; in Lungarno Galilei, tratto antistante al Palazzo fiumi e fossi (civ.19) dalle ore 8 alle ore 17; in Piazza Galilei dalle ore 8 alle ore 12.