Festa Lipu “Liberi di Volare” con escursione in battello

PISA – In occasione della Festa Nazionale delle Oasi Lipu, l’Oasi di Massaciuccoli in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli organizza la XXIV edizione di “LIBERI DI VOLARE”, la tradizionale escursione in battello sul lago e nella palude di Massaciuccoli durante la quale si assisterà ad una liberazione di rapaci e uccelli acquatici curati e riabilitati al volo presso il CRUMA (Centro Recupero Uccelli Marini Acquatici) di Livorno.

La liberazione degli uccelli rappresenta il momento finale dell’importante attività dell’associazione di riabilitazione di uccelli selvatici feriti o debilitati (per bracconaggio, intossicazione alimentare, denutrizione per i lunghi spostamenti migratori ecc.) ed i partecipanti potranno condividere l’emozione del primo volo degli uccelli nel momento in cui verranno spinti verso il cielo dalle mani dei volontari.

PROGRAMMA:

Ore 10.00 Ritrovo presso la Piazza del Porto di Massaciuccoli

Ore 10.30 Partenza battello, escursione sul lago e liberazione

Ore 12.30 Rientro all’Oasi

Prenotazione obbligatoria

Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude. Dalle 15 in poi.

Durante la giornata i volontari saranno a disposizione negli osservatori lungo il percorso all’interno della Riserva per facilitare gli avvistamenti e rispondere alle curiosità.

Per informazioni e prenotazioni:

Oasi Lipu Massaciuccoli

0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it