Festeggiamenti ed eventi per Calci. Il calendario completo

CALCI – Un fine e inizio anno ricco, quello di Calci, che presenta un calendario ricco di eventi coordinati e stabiliti in vista delle feste e per tutto il mese di Gennaio.

Sabato 30 dicembre: Gli Ottoni della Filarmonica in concerto > dalle ore 17:30 alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Salvatore al Colle – Calci – brani natalizi eseguiti dalla sezione di ottoni della Filarmonica “G. Verdi” di Calci – Maestro concertatore Lorenzo BOCCI.

venerdì 5 gennaio : La Befana all’Insetata > dalle ore 17 alle ore 22 presso Loc. Insetata, 1 Tre Colli – Calci – Arriva la Befana sull’Aia dell’Insetata!

Dalle 5 in poi vin brulé e polenta intorno al falò. Dolci e sorprese per i piccoli…

fino al 6 gennaio : Presepe di Tre Colli –

ORARIO VISITE: sabato 15-18 / domenica 10-12 e 15-18

fino al 7 gennaio : Il Presepio che cresce > presso la Parrocchia di Sant’Agostino – Nicosia di Calci –

NOVITA’: quest’anno il presepio di Nicosia diventa magione di Terre di Presepi > chi lo visita riceve il “libretto del pellegrino” su cui far apporre un timbro per ogni museo visitato.

ORARIO APERTURA: dal 25 dicembre al 7 gennaio dallle ore 15 alle ore 18:30

A partire da lunedì 22 gennaio : “Corso di avviamento alla Fotografia Edizione 2018” tenuto dal “Circolo Fotografico Il Gruppo di Colignola (Fiaf 2046)” dalle ore 21:15 alle ore 23:15 presso la Biblioteca Comunale di Calci in Via Vincente della Chiostra (Lato Coop). Ogni lunedì.

Il corso attraverso le 9 lezioni in aula, prevede:

– l’introduzione sulla fotocamera, gli obiettivi e gli accessori, le nozioni basilari sui tempi di scatto, i diaframmi, la sensibilità e la profondità di campo,

-la composizione fotografica,

-i temi specifici (con proiezione di foto e durante i quali verranno affrontati i vari criteri/variabili di scatto) della fotografia di paesaggio, di sport, macro, street e reportage, architettura e particolari architettonici, foto creativa e progetti fotografici, ritratto e ambientazione di studio, ed una introduzione ai software di post produzione.

Durante il Corso verranno effettuate 2 uscite/lezioni domenicali dedicate alla pratica fotografica sul territorio di Calci, i cui scatti dei corsisti saranno visionati in plenaria il lunedì successivo.

Rilascio dell’Attestato di Partecipazione.

I COSTI DEL CORSO PREVEDONO LA SOLA ISCRIZIONE AL CIRCOLO FOTOGRAFICO (euro 50) E ALL’ASSOCIAZIONE “VIVI LA BIBLIOTECA” (euro 5).

venerdì 26 gennaio : Nuove veglie 2018 – Letture in lingua pisana di Calci > dalle ore 21:15 alle ore 23:15 presso il Circolo Arci La Pieve.

Terza Rassegna – Anno 2018

Evento Organizzato da: “Compagnia di Calci” in collaborazione con le associazioni ricreative e culturali calcesane:

ACLI FASCETTI, ACLI TONIOLO, ARCI LA PIEVE.

Primo appuntamento:

Venerdì 26 GENNAIO 2018 – Ore 21,15

C/o ARCI LA PIEVE

Via Roma, 15 – 56011 – CALCI (PI)

Secondo appuntamento: Mercoledì 28 FEBBRAIO 2018 – Ore 21,15 C/o ACLI FASCETTI Via Della Propositura, 11 –56011 – CALCI (PI)

Terzo appuntamento:

Mercoledì 28 MARZO 2018 – Ore 21,15

C/o ACLI TONIOLO al PONTEGRANDE

Via Ruschi – PONTEGRANDE – CALCI (PI)