PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto intorno alle ore 23.30 di lunedì 8 ottobre per un incidente stradale sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno dopo l’uscita per Navacchio direzione Firenze.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Gli occupanti sono stati estratti direttamente dal personale del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto la Polizia Stradale.