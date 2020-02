Fi-Pi-Li, scontro fra due auto: un ferito

PISA – Personale del distaccamento di Cascina è intervenuto intorno alle ore 20:30 per incidente stradale e sulla Firenze-Pisa-Livorno all’altezza del km 70 località Navacchio in prossimità dell’area di sosta di Titignano, direzione Pisa.



Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. La conducente di una di queste ha dovuto ricorrere alle cure mediche ed è stata presa in consegna e attenzione del 118.

Il traffico rallentato su di una sola corsia.

Sul posto la Polizia Stradale.