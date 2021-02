Fiaccolata al Villaggio Piaggio del Comitato 10 Febbraio. “Una Piazza o una Via ai Martiri delle Foibe”

PONTEDERA – Nella serata di sabato 13 febbraio il Comitato 10 Febbraio ha dato vita ad un evento commemorativo in onore dei Martiri delle Foibe.

Un centinaio di persone si sono ritrovate al Villaggio Piaggio presso la Via intitolata ai Caduti in rigoroso silenzio con fiaccole e bandiere di Istria Fiume e Dalmazia.

Sono stati letti brani e poesie sul tema, è stata deposta una corona di Fiori a nome del Comitato che ha tenuto a ribadire la richiesta di istituzione di una via in onore dei Martiri delle Foibe e non dei caduti, come nel caso di Pontedera, termine non adeguato ad indicare quella che fu una vera e propria pulizia etnica.

Questa è solo la prima di altre iniziative che come Comitato 10 Febbraio saranno organizzate. L’obiettivo è quello di far sì che il tema Foibe sia presente tutto l’anno e non solo durante la settimana in concomitanza con il Giorno del Ricordo.

È dovere di tutti coloro che hanno a cuore la nostra patria ricordare una tragedia umana che è stata spesso nascosta e ancora oggi una parte politica nega.