In fila dalle 6 per accaparrarsi un biglietto per il derby

PISA – Mancano cinque giorni al derby dei derby tra Pisa e Livorno, ma i tifosi pisani si sono mobilitati da tempo.

di Maurizio Ficeli

Già stamani prima delle 6 di mattina si poteva già notare un cospicuo assembramento di tifosi nerazzurri davanti al Pisa Point in attesa della vendita dei biglietti di curva per il Match di sabato prossimo 14 aprile all’Armando Picchi che prenderà il via alle ore 10.

Si prevede che i biglietti verranno polverizzati nel giro di poche ore.

Nella foto del tifoso Stefano Teotino e i primi tifosi a far la fila al Pisa Point.