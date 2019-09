Il Filettole Calcio per la prima volta nella sua storia ai nastri di partenza del campionato Juniores Provinciale

FILETTOLE – Appuntamento con la storia per la squadra Under 19 del Filettole Calcio che disputerà per la prima volta il campionato Juniores Provinciale. Una grande soddisfazione per il presidente filettolino Riccardo Giovannetti. Nella giornata di martedì 2 settembre sono stati resi noti i due gironi del campionato Juniores dove figura nel girone lucchese la società gialloblú.

IL GIRONE. In tutto diciotto squadre. Il Filettole troverà anche altre squadre pisane tra cui Calci, Fornacette e San Giuliano. Ecco il girone lucchese Juniores Provinciale a diciotto squadre: Acqua Calda, Barga, Bellaria, Calci, Corsagna, Filettole, Folgor Marlia, Fornacette, Gallicano, LuccaSette, OltreSerchio, Piazza 55, Pieve Fosciana, S. Filippo, San Giuliano, Stella Azzurra.

LE PAROLE DEL MISTER. La squadra è stata affidata a Riccardo Morganti lo scorso anno direttore tecnico della Freccia Azzurra, che ha già iniziato a lavorare per preparare al meglio la stagione che sta per cominciare ai campi sportivi “Desiderio Ridondelli”. Il suo secondo sarà Dasse Vannucchi. “Ho accettato questa nuova avventura in questo campionato anche per la storia di questa società – afferma il mister Riccardo Morganti – Il Filettole anche se non ha mai disputato un campionato Juniores Provinciale rimane una delle società più importanti del panorama toscano è ben diretta dal suo presidente. Ci presentiamo ai nastri di partenza con una buona squadra ed un ampia scelta sia a livello tattico che tecnico. L’obiettivo è di fare il meglio possibile passando per la valorizzazione dei giovani in modo che possono esser impiegati da mister Bonini anche nel campionato di Seconda categoria ed essere di aiuto al campionato superiore”, conclude il tecnico gialloblú.

LA SQUADRA. Sono arrivati dal San Giuliano il portiere Di Sacco e l’esterno D’Angiorella, dal Pisa Ovest Matteo Puccio, Mirco Marinari e Francesco Giannecchi dalla Freccia Azzurra. Nella rosa anche Francesco Galati, Francesco Del Pecchia Anthony Ghelarducci e Matteo Baglini che la stagione hanno già esordito in Terza categoria e godono quindi già di una certa esperienza.

ROSA JUNIORES FILETTOLE CALCIO 2019-20

PORTIERI: Massimo Parlanti, Lorenzo Di Sacco.

DIFENSORI: Francesco Giannicchi, Francesco Del Pecchia, Edoardo Malloggi, Francesco Masini, Filippo Gabbani.

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Simi, Anthony Ghelarducci, Matteo Baglini, Francesco Montanelli, Davide Rossi, Francesco Galati, Igor Cecchi, Tommaso Ciardello, David D’Angiorella.

ATTACCANTI: Matteo Puccio, Mirco Marinari, Matteo Pratesi, Matteo Lenci.

STAFF TECNICO FILETTOLE CALCIO

ALLENATORE: Riccardo Morganti

ALLENATORE IN SECONDA: Dasse Vannucchi

PREPARATORE PORTIERI: Antonio Brunelli

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Fabrizio Masini