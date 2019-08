Il Filettole Calcio ripescato in Seconda categoria. Le foto

“E’ stato un onore partecipare alla festa di ripresa attività del Filettole Calcio, suggellata dall’ufficializzazione del passaggio in Seconda Categoria anche della squadra filettolina, che va dunque ad aggiungersi nella stessa categoria al Migliarino Calcio – afferma il Sindaco Massimiliano Angori– esprimendo le più vive congratulazioni a tutta la squadra per il bel risultato raggiunto, auguro buon lavoro ai nostri giovani atleti e a tutto il team sportivo, con un grande in bocca al lupo in vista del prossimo campionato 2019/20″.

“Una soddisfazione immensa per la nostra società il ritorno in Seconda categoria che mancava dal 2014 – afferma il presidente e Riccardo Giovannetti – in questi anni non è stato facile per niente, lo scorso anno abbiamo sfiorato per un soffio la partecipazione ai play off. In questa stagione torneranno i derby con Migliarino e Pappiana che partiranno però sicuramente con obiettivi diversi dai nostri. Noi dovremo mantenere l’umiltà e volare bassi. Il nostro obiettivo sarà allestire una squadra che ci permetta una salvezza tranquilla. Tutto quello che verrà sarà di guadagnato. La guida tecnica della squadra sarà affidata a Massimo Bonini, il suo secondo sarà Barsotti con diversi nuovi innesti. Una squadra giovani che dovrà mostrare tutta la voglia e la grinta possibile. Il ritrovo fissato inizialmente per il 26 agosto probabilmente sarà anticipato di qualche giorno visto il ripescaggio. Ma quest’anno non ci fermeremo alla Prima squadra visto che per la prima volta schiereremo anche la squadra Juniores Provinciale che sarà affidata a mister Riccardo Morganti. Il suo secondo sarà Dasse Vannucchi. Inoltre la nostra società ha aperto sul territorio una fattiva collaborazione con il Migliarino e la società San Giuliano del presidente Nusca. Tutto questo per avere buoni rapporti con tutte le società della nostra zona per mantenere un opportuno dialogo”, conclude Giovannetti,