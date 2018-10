Filettole – Pisa Ovest 3-2. Decide una zampata di Lusci

FILETTOLE – Il Pisa Ovest perde l’imbattibilità in campionato al “Desiderio Ridondelli” per mano del Filettole, ma non perde il primo posto in classifica.

La squadra di mister Dario Chelotti viene sconfitta (3-2) per mano dei ragazzi di mister “Dasse” Vannucchi. L’inizio però è a favore degli ospiti in maglia rossa, che colpiscono una traversa con Granford e sprecano una ghiotta occasione con Fiorini al 10′. Ne approfitta il Filettole al 22′ con una bella azione orchestrata da Vismara che serve Franceschi a destra il quale opera un traversone da destra che pesca Bargi in mezzo all’area che con un tocco di “giustezza” anticipa Marianelli ed infila l’1-0. Il Pisa Ovest accusa il colpo. Paterni ha la palla del raddoppio, ma calia alto. Quindi al tramonto della prima frazione gli ospiti raggiungono il pari. Granford serve Fiorini che si gira e trova lo spiraglio giusto con il destro che si infila alla destra di Tozzi: 1-1 e tutti a bere un the caldo. La seconda frazione di gara parte subito a razzo con il Filettole in avanti e il Pisa Ovest che rimane un po’ sulla difensiva. Al 2′ Bargi viene steso in piena area dal nuovo entrato Batini. È rigore ineccepibile che Paterni trasforma nonostante Marianelli intuisca la traiettoria: 2-1 Filettole e prolungata esultanza giallonera. È una gran bella partita che vive di continui capovolgimenti di fronte. Nel Filettole Paterni (il migliore fino a quel momento) deve abbandonare il campo. Si fa dura per i padroni di casa. Il Pisa Ovest spinge e trova il pareggio con una splendida punizione di Fiorini che aggira la barriera e termina alle spalle di Tozzi: 2-2. È il momento di maggiore spinta per gli ospiti che ottengono ancora un valido di punizione dai sedici metri. Questa volta Tozzi respinge con i pugni la conclusione di Fiorini. Il finale è nervoso. A dieci minuti dal termine si accende un parapiglia. L’arbitro è bravo a far tornare la calma in campo. Al minuto 83 però i padroni di casa trovano il gol vittoria con Lusci che raccoglie un traversone da sinistra di Bargi e infila l’angolino alla sinistra del portiere Marianelli che nell’occasione si infortuna ma è costretto a stringere i denti fino alla fine per l’assenza del portiere di riserva. Sono cinque i minuti di recupero. Il Filettole nell’over – time colpisce il palo con Franceschi ma alla fine fa festa con tre punti pesantissimi.

FILETTOLE – PISA OVEST 3-2

FILETTOLE: Tozzi, Milone (Lusci), Del Rosso, Consani (Raffaelli), Lossi, Guerrini, Paterni (Mulé), Bargi, Battelli (Barbagallo), Vismara, Franceschi. A disp. Cecchetti, Cini, Mulé, Barbagallo, Raffaelli. All. Alessandro Vannucchi

PISA OVEST: Marianelli S., Chelotti (Del Ministro), Gionfriddo, Ammannati (36′ Serani) (Mistretta), Marianelli M., Benvenuti (Batini), Coltelli, Pecori An., Fiorini, Pecori Al., Granford. A disp. Cassano, Botrugno, Giuliacci. All. Dario Chelotti

ARBITRO: Sarli della sezione di Pisa

RETI: 22′ Bargi (F) , 43′ Fiorini (PO), 48′ Paterni (rig.) (F), 62′ Fiorini (PO), 83′ Lusci (F)

NOTE: giornata piovosa, terreno pesante. Ammoniti Del Rosso, Consani, Guerrini, Barbagallo, Chelotti, Del Ministro, Gionfriddo, Batini. Rec pt 1′, st 5′.