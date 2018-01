Filippo Caccamo in scena al Teatro Lux con “Mai Una Laurea”

PISA – Venerdì 9 febbraio 2018 al Teatro Lux di PISA, il comico lodigiano Filippo Caccamo dipinge un divertente spaccato della vita universitaria con una data da non perdere. Il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia, la potenza del web, la forza dei propri sogni. Sono questi i temi trattati nello spettacolo. “Mai una laurea”, che venerdì 9 febbraio alle ore 21, andrà in scena al Teatro Lux di Pisa con la produzione dell’agenzia Non c’è Problema.

Il testo, carico di comicità, è nato dal grande successo sul web di Filippo

Caccamo (oltre 100mila followers tra Instagram e Facebook), comico e

cabarettista lodigiano che ha ottenuto fama a livello nazionale grazie a

numerose apparizioni in programmi Tv di successo (Zelig, Eccezionale

Veramente, Colorado) ma soprattutto grazie ai suoi video, pubblicati online

e decisamente virali, con cui dipinge un divertente spaccato della realtà

universitaria.

In un’ora e mezza di show, dopo il successo delle date milanesi e romane,

Filippo Caccamo porterà sul palco monologhi e spezzoni di vita da lui scritti in modo totalmente indipendente, dando vita anche ad una carrellata di

personaggi attraverso i quali racconterà la quotidianità di uno studente

universitario di provincia, tra esami e viaggi da pendolare, aperitivi e studio

in biblioteca, feste e colpi di fulmine. C’è Omevo, studente di lettere classiche che riveste perfettamente i panni

del secchione, ci sono i ragazzi qualunque, quelli che si annoiano per le

lezioni troppo lunghe o che perdono tempo sullo smartphone invece che

sui libri, quelli che d’estate sognano il mare ma sono costretti a preparare

l’ultimo esame e quelli che la sera lavorano per mantenersi.

L’obiettivo di Caccamo è quello di portare a teatro la generazione dei

ventenni, con uno spettacolo che però non sarà riservato soltanto ai giovani

e giovanissimi. Infatti anche i più adulti potranno trovare un motivo valido

per sedersi in platea: “Innanzitutto lo spettacolo fa ridere – spiega Filippo

Caccamo – inoltre offre un’opportunità ai ‘grandi’ di conoscere il mondo

dei giovani da dentro, e non solo per sentito dire”.

Spesso appunto in televisione, sui giornali, in rete vengono intavolate

discussioni sul comportamento dei giovani, sul rapporto tra questi e il

resto della società, sulle difficoltà di futuri disoccupati e, in perfetta

contraddizione, dei privilegi di una generazione nata nella bambagia. Per

fare chiarezza, dunque, forse è meglio lasciar parlare chi giovane lo è

davvero, chi si ritrova in prima persona in mezzo a gioie e dolori di una

generazione diversa da tutte le altre, a cavallo tra tecnologia e crisi

economica, tra problemi e sogni che non vogliono saperne di essere

infranti. E difatti anche lo stesso Caccamo non riesce a far tacere

l’intellettuale che è in lui, e con esso la sua passione per l’arte: se l’obiettivo fondamentale rimane quello di far ridere, quindi, l’autore non ha resistito alla tentazione di metterci anche un po’ di cultura. Da appassionato di pittura, ha inserito qualche monologo su Caravaggio, sui suoi pittori

preferiti e in generale sulla storia dell’arte, sempre vissuta con lo spirito

irriverente e comico che lo contraddistingue.