Filippo Inzaghi: “La squadra per mezz’ora è mancata”

PISA – Mister Filippo Inzaghi commenta dai microfoni di Ottochannel il pareggio contro il Pisa.

“Sapevo che la prima partita dopo la sosta era molto complicata. Ci siamo fatti gol da soli con un’autorete. La squadra per mezz’ora è mancata, non eravamo i soliti. Poi nella ripresa ha dimostrato di essere in condizione, sprecando tante occasioni clamorose. Con il Pisa è stata una serata storta, abbiamo perso due calciatori per infortunio che mi hanno fatto saltare anche i cambi che avevo in mente. Siamo sereni e andiamo avanti. La cosa importante è che ho ritrovato la mia squadra nel secondo tempo”.

Foto tratta da Otto Pagine Benevento