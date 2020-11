SAN GIULIANO TERME – Filippo Pancrazzi è il nuovo assessore all’ambiente del Comune di San Giuliano Terme.

Si è insediato ufficialmente giovedì 19 novembre, e rileva le stesse deleghe di Daniela Vanni, che ha ricoperto l’incarico fino allo scorso settembre: politiche per l’ambiente, l’agricoltura, la biodiversità, la difesa del suolo e la partecipazione.

Classe ’78 e di professione guida ambientale escursionistica, Pancrazzi si è laureato nel 2004 in Scienze tecnologiche per l’ambiente curriculum agro-forestale e ha preso la laurea specialistica nel 2010 in Gestione e tutela dell’ambiente agroforestale.

Per quanto riguarda la sua esperienza politica, Filippo Pancrazzi è stato consigliere comunale dal 1999 al 2004 eletto nelle file dei Democratici di Sinistra. Il suo percorso comprende anche la segreteria comunale della Sinistra Giovanile e il ruolo di segretario del circolo Ds e poi Pd di Pontasserchio – San Martino a Ulmiano – Sant’Andrea in Pescaiola. Fino alla sua nomina ad assessore ha fatto parte della segreteria dell’unione comunale del Partito Democratico di San Giuliano Terme.

Filippo Pancrazzi: “L’eredità di Daniela Vanni, che ringrazio molto, è pesante perché ha svolto un gran lavoro nei quattro anni di assessorato. Troverò quindi una situazione favorevole e non vedo l’ora di iniziare. Ricoprire l’incarico di assessore nel Comune dove sono nato e cresciuto e in cui ho iniziato la mia esperienza politica è un onore: per me è un po’ un ritorno dopo molti anni dall’ultima volta nel luogo dove si prendono le decisioni per il bene dei cittadini. Per questo, assicuro fin dal primo giorno il massimo impegno e ringrazio il sindaco Sergio Di Maio per la fiducia“.

“Auguro un buon lavoro all’assessore Pancrazzi, che sono certo si inserirà rapidamente nei meccanismi della Giunta – afferma Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme – Ne approfitto per ringraziare ancora una volta Daniela Vanni per il lavoro di questi anni, certo che sarà portato degnamente avanti da Filippo“.