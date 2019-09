Fine settimana ricco di eventi in città

PISA – Fine settimana a Pisa ricco di eventi tra concerti in piazza, spettacoli e giochi da tavolo all’aperto e cultura.

Si parte venerdì 13 settembre (ore 21.30) con il concerto di Carmen Consoli in Piazza dei Cavalieri, inserito nella rassegna estiva Summer Knights. L’artista si esibirà accompagnata da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) e batteria (Antonio Marra). Sarà un concerto speciale durante il quale emergerà l’anima rock che ha accompagnato la cantante nel corso della sua ventennale carriera e che l’ha resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano e internazionale, riuscendo sempre a lasciare il segno con le amplificazioni del rock graffiante.

Sabato 14 settembre, dalle 16.00 in Logge di Banchi si terrà “Banchi in Gioco 2019”, la notte bianca dedicata ai giochi da tavolo organizzata dal Comune e dall’ associazione “OxyzO Orizzonti Ludici – La Tana dei Goblin Pisa”. Sotto le storiche Logge pisane verranno approntati tavoli e sedie per chiunque vorrà provare a giocare alle ultime novità nel campo dei giochi da tavolo, riscoprire grandi classici, dilettarsi in simpatici giochi a quiz e scoprire altre realtà tutte pisane che operano in ambito ludico.

Sempre sabato, dalle 17.30, il centro città si trasformerà in un enorme palcoscenico con il Pisa Buskers – Festival delle arti pendenti. In programma in varie parti della città (Piazza Gambacorti, Piazza Dante, Piazza delle Vettovaglie, Largo Ciro Menotti) laboratori di circo, spettacoli acrobatici, giocoleria, danza, teatro, manipolazione col fuoco e concerti.

Per la rassegna estiva Summer Knights in Piazza dei Cavalieri (sabato 14 ore 21.30) sarà invece la volta di Gaetano Triggiano con il suo spettacolo “Real Illusion”. Uno show incentrato su un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobate in un linguaggio teatrale. “Real Illusion” è un’esperienza unica, ricca di effetti speciali che fanno da cornice a situazioni surreali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema. L’artista sarà affiancato da un cast di ballerine ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci.

Domenica 15 settembre, per la XX° Giornata della Cultura Ebraica, in programma dalle 10 visite alla Sinagoga e al Cimitero Ebraico, uno spettacolo di burattini e un convegno in memoria di Stefania Morini sul tema «Il sogno come metafora dell’Io: dalla Torà alla psicoanalisi».

Alle 17.15 appuntamento in centro città (partenza dalla caserma di via San Francesco e arrivo in via del Duomo) con la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato in occasione dell’apertura dell’evento internazionale “Toscana Endurance Lifestyle”.

Alle 18.00 “Tutti dal principe domenica sera!”, evento organizzato dall’associazione “Il Mosaico” che prevede il concerto all’aperto della Filarmonica G. Verdi di Calci e la visita al tumulo del Principe Etrusco in via San Jacopo. L’ingresso all’evento è libero, ma sarà possibile fare una donazione per l’associazione “I sogni di Jo”.

Alle 21.30, in Piazza dei Cavalieri, evento conclusivo della rassegna estiva Summer Knights con il concerto dei Canova ed il loro “Vivi Per Sempre Tour”. La band presenterà dal vivo il nuovo disco uscito lo scorso marzo, contenente i singoli “Domenicamara” e “Goodbye Goodbye” e riproporrà i successi del loro disco d’oro “Avete ragione tutti”. I Canova si esibiranno con la seguente formazione: Matteo Mobrici (voce, chitarra elettrica, piano), Fabio Brando (chitarra elettrica, piano), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batteria).