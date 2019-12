Finisce in un fosso con l’auto a Cascina. Chiusa una strada allagata

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 15.20 in via del Fosso Vecchio, angolo via Pietro di Lupo nel comune di Cascina per un soccorso a persona.

Il conducente di un autovettura stava percorrendo la strada allagata ed è uscito fuori strada finendo nel fosso pieno d’acqua riuscendo ad uscire dalla vettura e porsi sopra il tetto.

Il personale dei VVF giunto sul posto ha portato a terra la persona ed estratto la vettura dal fosso.

Sul posto i Carabinieri hanno provveduto alla chiusura della strada a seguito di un allagamento.