Finisce fuori strada e urta un arco dell’acquedotto mediceo

ASCIANO PISANO – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 19 ad Asciano Pisano in Via dei Condotti nel comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo dello stesso finendo fuori strada e andando ad urtare un arco dell’acquedotto mediceo.

L’autista è stato estratto dai vigili del fuoco, stabilizzato e consegnato successivamente al personale del 118 che lo ha condotto al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.