Fiori al Centro Trasfusionale AOUP da parte dell’Avis di San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Mercoledì 25 marzo 2020, AVIS Comunale di San Giuliano Terme, in collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme e con il prezioso contributo dell’Azienda Agricola di Coli Rossella, ha ringraziato il personale del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello ed i propri donatori, regalando a tutti i medici, infermieri e personale amministrativo un piccolo omaggio floreale.

L’instancabile lavoro in questo particolare periodo di estremo bisogno, ha permesso la raccolta costante di sangue. La forza dei donatori è stata sorprendente: in tanti si sono recati a donare contattando le associazioni del territorio o direttamente l’AOUP.Proprio in questi giorni, AVIS ha lanciato la campagna #escosoloperdonare al fine di incentivare i cittadini alla donazione del sangue.

I risultati sono stati importanti: la sezione di AVIS San Giuliano Terme, nata a maggio 2019 ma operativa da solo pochi mesi, ha registrato, rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, un incremento di donazioni pari all’80%.

Ma la necessità di sangue non si fermerà. E’ importante programmare le prossime donazioni, per questo è possibile contattare AVIS San Giuliano Terme al numero 3495564887, per email a sangiulianoterme.comunale@avis.it

Nella foto sopra Stefano Ferrini, Vicepresidetne AVIS San Giuliano Terme, Dr. Alessandro Mazzoni, Direttore Centro Trasfusionale di Cisanello, Dr.ssa Anna Micheletti.