“Firma per le cattedre”. Flashmob dei ragazzi del Liceo Musicale Carducci sulle Piagge

PISA – I ragazzi del Liceo Musicale ”G.Carducci” di Pisa, domenica 20 maggio, si sono riuniti per organizzare sul Viale delle Piagge un flashmob pacifico per sensibilizzare il problema delle cattedre che non vengono formate e per raccogliere firme per la loro petizione.

di Antonio Tognoli

La petizione dei ragazzi è volta a formare le cattedre delle due materie caratterizzanti, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali e di storia della musica.

La mancanza di queste cattedre porta a una mancata continuità dei docenti e una scarsa preparazione all’esame di Stato.

Durante il flashmob, introdotto da un minuto di silenzio per scomparsa della piccola Giorgia, i ragazzi percussionisti hanno suonato delle percussioni mentre altri portavano uno striscione con la scritta “firma per le cattedre” e nello stesso momento altri raccoglievano firme. I ragazzi hanno percorso tutto il Viale delle Piagge concludendo il flashmob anche a causa della pioggia, in Piazza San Michele.

Gli studenti sono molto soddisfatti del risultato, perché in pochi giorni la petizione sta riscuotendo un enorme successo. Sono coinvolti tutti i Licei Musicali d’Italia ma la petizione può essere firmata da chiunque, quindi gli studenti chiedono un maggior coinvolgimento da parte di tutti gli adulti e chiedono di non abbandonarli e di continuare a firmare per raggiungere il risultato sperato.

Di seguito il link per firmare

https://www.petizioni24.com/decreto_per_formare_le_cattedre_delle_materie_caratterizzanti_del_liceo_musical