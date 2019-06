Firmato dal notaio l’atto fra INGV e Sviluppo Pisa per la compravendita degli uffici del complesso Sesta Porta

PISA – “E’ un risultato storico, frutto di un grande lavoro di squadra che ha portato a una svolta epocale per Sviluppo Pisa. Ringrazio il Sindaco Michele Conti per aver avviato l’operazione e averci sempre assicurato il massimo supporto in tutte le fasi dell’iter per arrivare al perfezionamento dell’atto. Il lavoro non è ancora finito, bisogna continuare con questa determinazione sulla strada del risanamento”.

Questo il commento dell’Amministratore Unico di Pisamo Andrea Bottone, al termine dell’incontro durato oltre quattro ore che si è tenuto a Roma dal notaio Francesca Romana Perrini.

Con la firma dell’atto di compravendita sottoscritto da Alessandro Fiorindi in qualità di liquidatore di Sviluppo Pisa e dal Prof. Carlo Doglioni, presidente di INGV, l’’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia diventa proprietario di una porzione di uffici del complesso Sesta Porta pari a 1340 mq, versando nelle casse della controllata di Pisamo la somma di 5.750.000 euro.

La firma, che chiude un contenzioso durato otto anni, è arrivata nel tardo pomeriggio permettendo alla Sviluppo Pisa di introitare somme importanti e utili per abbattere il capitale del mutuo in essere, portando così le singole rate dello stesso ad un ammontare vicino al realizzo mensile delle locazioni incassate da Sviluppo Pisa, riportando ad un maggiore equilibrio la condizione economica della società.

“Un atto concreto per il bene di Pisa; un risultato raggiunto in pochi mesi in cui abbiamo lavorato con determinazione, riuscendo laddove altri, pur dotati di buoni uffici romani e avendo il sostegno di parlamentari e Ministri pisani del Partito Democratico, non erano riusciti – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti-. Con questa operazione abbiamo messo in sicurezza Sviluppo Pisa evitando il rischio che travolgesse Pisamo creando, di conseguenza, un danno economico ingente anche al Comune di Pisa e quindi ai cittadini pisani”.

Nella foto sopra Luca Cecconi, commercialista; Alessandro Fiorindi, liquidatore Sviluppo Pisa; Maria Siclari, Direttore INGV; Avvocato Pino Toscano; Carlo Doglioni, Presidente INGV; Andrea Bottone, Amministratore Unico Pisamo, Francesca Romana Perrino, notaio